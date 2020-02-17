"Единая Россия" приостановила членство находящегося под следствием экс-мэра Липецка

ТАСС, 17 февраля. Политсовет регионального отделения "Единой России" приостановил членство в партии бывшего мэра Липецка и ныне главы Тербунского района Липецкой области Сергея Иванова, который обвиняется в превышении полномочий на сумму свыше 3 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь отделения Елена Скребо.

В конце января Иванову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он разрешил в Тербунском районе незаконную добычу песка предпринимателю, который с апреля по июнь 2019 года вывез свыше 14 тыс. тонн песка, чем нанес ущерб государству на сумму более 3 млн рублей. Иванов находится под подпиской о невыезде.

"Членство главы Тербунского района Сергея Иванова в партии "Единая Россия" приостановлено на время следственных действий", - сказала Скребо.

В марте 2019 года мэр Липецка Иванов по собственному желанию ушел в отставку. На этом посту он находился с декабря 2015 года. До этого в течение двух сроков с 2007 года был главой администрации Тербунского района.