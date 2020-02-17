Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в Конституции

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании в понедельник принял решение продлить ‪до 2 марта‬ срок представления поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы сегодня этот вопрос рассмотрели. Принято решение ‪до 2 марта‬ продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию и на протяжении всего этого времени обеспечить всем необходимым профильный комитет", - сказал он.

Володин напомнил, что последняя неделя февраля предназначена для работы депутатов в регионах, заседания комитетов обычно не проводятся. "Мы договорились, что, учитывая большое количество поступающих поправок и интерес к обсуждению, сделать все для того, чтобы комитет имел возможность проводить полноценно свои заседания, будет обеспечена его работа, - добавил спикер. - Это нам позволит ко 2 марта не только завершить принятие поправок, но и подойти подготовленными к тому, чтобы уже вынести этот законопроект на второе чтение".

Предыдущий срок внесения поправок истек 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по конституции 13 февраля заявил, что "второе чтение [законопроекта] можно немножко отложить, но и затягивать не нужно бесконечно". Глава государств добавил, что спешить не стоит, "все должно быть основательно".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

К 14 февраля в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило более 220 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы.