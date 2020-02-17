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Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на Совете Думы после поступления последней поправки
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума может 10 марта рассмотреть во втором чтении президентский проект о поправке к Конституции, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Второе чтение, скорее всего, мы сможем назначить на 10 марта", - сказал он журналистам по итогам Совета Думы в понедельник.

"До второго [марта] мы принимаем поправки и параллельно их изучаем, а со второго до десятого есть еще дополнительное время для того, чтобы вновь с экспертами, юристами обсудить поступившие поправки, и уже десятого не исключено, что мы можем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении", - уточнил он. Володин отметил, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на Совете Думы после поступления в палату последней поправки.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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