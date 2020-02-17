{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мизулина назвала абсурдным мнение судьи КС о правопреемстве России

Зампред комитета Совета Федерации отметила, что историю государства советского периода невозможно перескочить

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мнение судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, предложившего не считать Российскую Федерацию правопреемником "незаконно созданного государства", нежизнеспособно - в таком случае Россия должна отрицать и правопреемство тысячелетней истории российской государственности. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Издание "Коммерсантъ" опубликовало в понедельник мнение Арановского, который назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

"Если мы будем отрицать правопреемство СССР, то мы, получается, отрицаем и правопреемство тысячелетней истории российской государственности. Если пойти по тому пути, который предложил Арановский, мы тогда должны будем отказаться сами от себя - от нашей территории, от нашей культуры, от наших природных богатств, от нашего языка. Историю государства советского периода невозможно перескочить. Тогда мы должны объявить, что мы никто, это просто абсурд", - сказала Мизулина, которая в годы работы депутатом Госдумы была полномочным представителем нижней палаты в КС РФ.

Она добавила, что в этом пути есть и идеологическая опасность - он может деморализовать общество. Сенатор подчеркнула, что не согласна с позицией судьи, так как он в своем заявлении исходит из точки зрения гражданского права, тогда как, по ее мнению, необходимо исходить из точки зрения публичного права. Несмотря на несогласие с точкой зрения Арановского, парламентарий полагает, что он поднял очень серьезную проблему, которая нуждается в решении, - проблему, связанную с природой публичных отношений государства и гражданина.

По ее словам, если в гражданском праве все зависит от вины и необходимо доказать вину причинившего вред, то в публично-правовой ответственности государства это не главное. "Здесь важна природа отношений государства и чиновника, чиновника и гражданина, который пострадал от действий этого чиновника. Если в гражданском праве тот, кто причиняет вред, руководствуется личными интересами, у него есть права и обязанности, которые четко разграничены, то в публичном праве нет такого: у чиновника есть полномочия, а это и право, и обязанность в одном флаконе", - сказала Мизулина.

По ее словам, когда имеет место ущерб, причиненный действиями чиновников гражданам, то здесь должен отступить принцип личной вины. "Если есть ущерб гражданину, то, соответственно, он и должен возмещаться. Так записано и в нашей Конституции, в 53-й статье. Но она до сих пор так и не работает, не получила развитие в действующем законодательстве", - указала сенатор.

Необходим специальный закон

Сенатор считает необходимым разработать и принять закон, который регулировал бы публично-правовую ответственность чиновников. По мнению зампреда комитета СФ, сейчас есть такой шанс, так как в настоящее время в правительстве разрабатывается новый Кодекс РФ об административных правонарушениях, в котором и можно было бы прописать ответственность чиновников разных уровней.

"Тогда у нас будет возможность привлекать к ответственности таких людей. Я полагаю, что у нас должен появиться серьезный, проработанный блок публичного права. Это нужно делать, потому что сейчас нет системной понятной публично-правовой ответственности", - подчеркнула Мизулина.

Зампред комитета СФ по конституционному законодательству также указала на то, что правопреемство РФ признается в международном праве. "Россия как правопреемница Советского Союза признается сегодня и на международном уровне. Кстати, бывшие союзные республики, которые стали самостоятельными государствами, тоже не претендовали на это право. Они согласились с тем, что правопреемником является именно Российская Федерация", - отметила она.

Теги
РоссияМизулина, Елена Борисовна
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в Конституции
Предыдущий срок внесения поправок истек 14 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС