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Предложения по изменениям в Конституции

В Кремле похвалили Исинбаеву за ее признание о Конституции

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков не уверен, что подавляющее число граждан России читало Конституцию. Он отметил, что "Елена Гаджиевна не одна такая", она просто об этом не побоялась прямо сказать
Глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

СУДАК /Республика Крым/, 17 февраля. /ТАСС/. Признание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в том, что она прочла Конституцию РФ только после включения ее в рабочую группу по подготовке изменений в Основной закон страны, делает ей честь. Такое мнение в понедельник высказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

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"Я не уверен, что у нас подавляющее число граждан читало Конституцию... в отличие от времен Советского Союза, когда я учился в школе, Конституцию читали за школьной партой, сейчас такого пункта в программе изучения обществознания нет <...> Поэтому, я думаю, что Елена Гаджиевна не одна такая, она просто об этом не побоялась, не постыдилась прямо сказать, что на самом деле ей делает честь", - отметил он.

Ранее Исинбаева, входящая в состав рабочей группы по изменениям в Конституции, призналась в том, что прочитала Основной закон страны только после включения ее в группу.

Комментируя признание Исинбаевой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что "подавляющее большинство населения страны вряд ли читало Конституцию". Он отметил, что "гражданам это не нужно, гражданам главное - чтобы их основополагающие права были гарантированы". По его словам, "даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта - важнейшего направления в целом, в социальной жизни страны и в государственной деятельности".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичИсинбаева, Елена ГаджиевнаПредложения по изменениям в Конституции
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