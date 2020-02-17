Песков: смена посла России в Венесуэле прошла в рамках плановой ротации кадров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Смена Владимира Заемского, который занимал должность посла РФ в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике с 2009 года, проводится в рамках плановой ротации кадров. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Плановая", - сказал он, отвечая на вопрос, чем была вызвана произошедшая смена посла.

В понедельник, 17 февраля, президент Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом РФ в Венесуэле. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом российский лидер освободил от должности Владимира Заемского.