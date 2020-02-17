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Посольство РФ в Швейцарии назвало фейком публикацию о "российском шпионе"

Сотрудник диппредставительства уточнил, что речь идет о нагнетании шпионских страстей на пустом месте

ЖЕНЕВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Посольство РФ в Швейцарии расценило как не соответствующую действительности статью в швейцарской газете Sonntagszeitung о якобы задержанном минувшим летом в республике "российском агенте". Как сообщил в понедельник ТАСС сотрудник диппредставительства, речь идет о нагнетании шпионских страстей без каких-либо оснований.

"Эта публикация - очередной фейк. Вызывает сожаление нагнетание шпионских страстей на пустом месте", - отметил дипломат.

Sonntagszeitung утверждала в своем воскресном выпуске, что швейцарское правосудие впервые в новейшей истории задержало, арестовало и осудило "российского агента". По версии издания, 27 июля прошлого года полицейские остановили в Женеве человека, который вызвал у них подозрение. Итальянские номера на его автомашине оказались поддельными, а при нем якобы не было действительного документа о регистрации транспортного средства и автостраховки. В багажнике, предположительно, были обнаружены шесть мобильных телефонов, беспилотник, камера и ноутбук.

По словам авторов статьи, следователи пришли через несколько месяцев к выводу, что этот человек - шпион, и в январе прокуратура приговорила его к шести месяцам тюрьмы без публичного судебного разбирательства, а поскольку он отсидел в предварительном заключении, то этот срок был ему засчитан и его выпустили на свободу. Правоохранительные органы не раскрыли журналистам гражданство этого "шпиона", но, согласно утверждению Sonntagszeitung , все указывает на то, что это был "русский агент", получивший задание следить за своими соотечественниками, возможно, из числа диссидентов или олигархов. Между тем сам осужденный, как говорится в статье, отрицал все обвинения, заявляя, что прибыл в Швейцарию в качестве частного лица. Имеющие отношение к этому делу швейцарские представители описывают его как малообразованного и не очень умного человека, что, как признает в итоге газета, и в самом деле не соответствует классическому образу разведчика.

Публикация материала о "российском шпионе" в Sonntagszeitung совпала по времени с разразившимся в Швейцарии крупным скандалом вокруг шпионской деятельности ЦРУ и БНД под прикрытием швейцарской фирмы по производству шифровального оборудования Crypto AG. Незаконная слежка за покупателями продукции Crypto AG продолжалась на протяжении многих десятилетий - до 2018 года. По данным международного журналистского расследования, высшие должностные лица республики не только знали об этой деятельности, но и покрывали ее. Правительство и одна из комиссий парламента объявили на прошлой неделе о проведении собственного расследования.

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РоссияШвейцария
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