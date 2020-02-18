Николай Патрушев в Катаре проведет консультации по безопасности

ДОХА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев начинает во вторник программу своего двухдневного визита в Катар. Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, Патрушев "проведет российско-катарские консультации по вопросам национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес".

Ранее посол РФ в Дохе Нурмахмад Холов сообщал в интервью ТАСС, что в ходе предстоящего рабочего визита Патрушева в Катар "планируется подробно обсудить тематику российско-катарского сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности". По словам дипломата, секретарь Совбеза РФ проведет в Дохе встречи с рядом официальных лиц эмирата.

Патрушев регулярно совершает зарубежные визиты для двусторонних консультаций по безопасности, а также принимает своих зарубежных коллег в Москве.

Состояние российско-катарского взаимодействия

Как отметил Холов, в последние годы между Россией и Катаром установились прочные доверительные отношения, поддерживаются постоянные контакты на разных уровнях. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в последний раз встречались в июне 2019, а в январе текущего года говорили по телефону. В прошлом марте Доху посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе визита в Катар в октябре 2017 года министра обороны РФ Сергея Шойгу были достигнуты договоренности об открытии аппаратов военного атташе в Москве и в Дохе, а также подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве двух стран. В рамках такого взаимодействия стороны подписали, в частности, контракты на поставку российского стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Сообщалось также о переговорах по поставкам в эмират российских зенитных ракетных систем С-400, хотя, по словам посла РФ в Дохе, пока "субстантивного разговора по этой тематике с катарскими оборонными ведомствами" не было.

Россия и Катар взаимодействуют также в рамках подготовки чемпионата мира по футболу, который пройдет в эмирате в 2022 году. В частности, возможность сотрудничества по обеспечению безопасности первенства обсуждалась в октябре 2018 года в ходе визита в Катар директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Стороны активно сотрудничают также в таких сферах, как энергетика, инвестиции, строительство, промышленность, сельское хозяйство и другие. Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику среди арабских государств Персидского залива, объем привлеченных им в Россию капиталовложений составляет $2,5 млрд.

Дипломатические отношения между СССР и Катаром были установлены 1 августа 1988 года. 26 декабря 1991 года Катар официально признал Российскую Федерацию правопреемницей СССР.

В июне 2017 года ряд арабских стран, в том числе Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Йемен разорвали с Дохой дипотношения и прервали морское и авиационное сообщения, обвинив Катар в поддержке террористических и экстремистских группировок и политических связях с Ираном. Россия в данной ситуации заявила о готовности увеличить поставки продовольствия в Катар и оказать содействие в урегулировании кризиса, если действующие посредники сочтут такую помощь необходимой. Как отметил Холов, в этих условиях Катар демонстрирует интерес к развитию многоплановых отношений с Россией.