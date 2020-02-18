На пост мэра Петропавловска-Камчатского претендуют 12 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Все кандидаты, подавшие заявки в срок, допущены к участию в первом этапе конкурса на замещение должности главы краевой столицы Камчатки. Всего в конкурсе на получение престижной должности примут участие 12 человек. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информационного обеспечения работы аппарата городской думы Петропавловска-Камчатского Ирина Якшина.

Из-за высокого количества претендентов на пост мэра проходящий конкурс уже назвали самым многочисленным. Среди зарегистрировавших свои заявки претендентов - чиновники, политики, предприниматели, в том числе и временно исполняющий полномочия главы краевой столицы Константин Брызгин, бывший генеральный директоров ОАО "Молокозавод Петропавловский" Василий Милованов, заместитель бывшего мэра Александр Сашенков, бывший начальник УМВД Петропавловска-Камчатского Максим Ленчик и другие. Старт первого этапа назначен на 31 марта.

"13 февраля в 17:30 был завершен прием заявок на замещение должности главы Петропавловска-Камчатского. К тому моменту в наших списках было 12 кандидатов, которые и были допущены к участию в первом этапе конкурса. Поздно вечером по электронной почте из Москвы была направлена еще одна заявка, но она не была оформлена надлежащим образом. Согласно действующему решению городской думы, претендент должен подать заявление лично, либо через представителя, у которого должна быть нотариально заверенная доверенность. Эти условия не были соблюдены, поэтому заявку тринадцатого кандидата мы не зарегистрировали", - рассказала ТАСС Ирина Якшина.

Она добавила, что конкурс пройдет в два этапа. Первый этап - в форме проверки представленных участниками конкурса сведений и документов на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства. Второй - в форме собеседования, где участники представят свои проекты по развитию города.

Предыдущий мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, занимавший должность более трех лет, ушел в отставку в ноябре 2019 года. Против него расследуется уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в крупном размере.