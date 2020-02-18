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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа намерена одобрить поправку в Конституцию о запрете отчуждения территорий РФ

Ранее с таким предложением выступил актер Владимир Машков
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© Антон Новодережкин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поддержит предложение актера Владимира Машкова внести в Основной закон страны поправку о запрете отчуждения территорий России. Об этом во вторник на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Я думаю, мы эту поправку поддержим и на следующей встрече с президентом будем докладывать ее с [юридическими] формулировками", - сказал Клишас. Он напомнил, что Машков предложил не только ввести запрет об отчуждении территорий, но и запрет на такие переговоры.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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