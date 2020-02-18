Володин заявил, что для РФ и Афганистана важно объединить усилия в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Тема борьбы с терроризмом для РФ является приоритетной, в связи с чем объединение ее усилий с Афганистаном имеет крайне важное значение. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем нижней палаты Национального собрания Афганистана Миром Рахманом Рахмани.

"Мы понимаем особенности ситуации, которая сложилась в Афганистане. В связи с этим еще раз хочется подчеркнуть, что для нас крайне важно объединить усилия, чтобы бороться против терроризма, делать все для недопущения распространения наркотиков", - сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что российская сторона считает крайне полезным участие парламента Афганистана при обсуждении вопросов безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику. "Эта тема у нас является приоритетной в повестке, поэтому ваше участие, подключение к обсуждению этих вопросов крайне важны", - добавил он.

В ходе встречи Володин заметил, что это первый визит Рахмани в Москву, выразив надежду на то, что это даст "импульс для развития отношений" между двумя странами. Он также предложил развивать контакты на уровне профильных комитетов нижних палат парламентов двух стран. Спикер Госдумы заметил, что у Рахмани очень насыщенный график поездки, включающий встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В 2019 году Володин дважды встречался с Рахмани: 23 сентября на полях IV совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане и 12 октября в рамках третьей конференции спикеров парламентов Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и межрегиональному взаимодействию в Стамбуле.