В рабочей группе предлагают вписать в Конституцию недопустимость вмешательства в дела РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Член рабочей группы по изменениям в Конституции Ярослав Нилов предложил закрепить в основном законе страны тему защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела России извне.

"Учитывая, что в статье 79 указано, что Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ. Можно было бы продолжить таким образом, что в России принимаются необходимые меры для поддержания и укрепления мира и безопасности, для обеспечения мирного сосуществования народов и государств, для защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела", - сказал Нилов на заседании рабочей группы во вторник.

По его словам, такую поправку можно было интегрировать в статью 79 или дополнить Конституцию новой статьей.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отметила, что юридическую конструкцию можно еще обсуждать, но, по ее словам, "сейчас наступило время расставлять акценты и в этой области".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.