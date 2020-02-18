{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

В рабочей группе предлагают вписать в Конституцию недопустимость вмешательства в дела РФ

Как отмечается, такую поправку можно было интегрировать в статью 79 или дополнить Конституцию новой статьей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Член рабочей группы по изменениям в Конституции Ярослав Нилов предложил закрепить в основном законе страны тему защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела России извне.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Учитывая, что в статье 79 указано, что Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ. Можно было бы продолжить таким образом, что в России принимаются необходимые меры для поддержания и укрепления мира и безопасности, для обеспечения мирного сосуществования народов и государств, для защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела", - сказал Нилов на заседании рабочей группы во вторник.

По его словам, такую поправку можно было интегрировать в статью 79 или дополнить Конституцию новой статьей.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отметила, что юридическую конструкцию можно еще обсуждать, но, по ее словам, "сейчас наступило время расставлять акценты и в этой области".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
По словам члена рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерины Лаховой, это будет конституционная гарантия независимости деятельности экс-президента, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС