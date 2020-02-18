Секретарь Совбеза РФ и эмир Катара обсудили сотрудничество в сфере безопасности

ДОХА, 18 февраля. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во вторник принял в своем дворце в Дохе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

"Обсужден широкий круг вопросов российско-катарских отношений, в том числе в сфере безопасности и экономического сотрудничества", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин. Кроме того, речь на встрече шла о взаимодействии России и Катара в рамках международных объединений и форумов, добавил представитель СБ РФ.

Патрушев находится в Дохе с двухдневным визитом, в рамках которого пройдут российско-катарские консультации по безопасности. Это первая зарубежная поездка секретаря Совбеза РФ в текущем году.