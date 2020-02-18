Рабочая группа предлагает определить в Конституции личную ответственность премьер-министра

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предлагает установить в основном законе страны персональную ответственность председателя правительства РФ. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Решили сказать про персональную ответственность председателя правительства, что он действует на основании законов, указов, распоряжений и поручений президента, организует работу правительства и несет персональную ответственность", - озвучил Крашенинников предлагаемую поправку на заседании рабочей группы во вторник.