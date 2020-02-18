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Предложения по изменениям в Конституции

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

По словам члена рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерины Лаховой, это будет конституционная гарантия независимости деятельности экс-президента, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

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"Предлагается закрепить [в Конституции], что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью", - сказала Лахова в ходе заседания рабочей группы во вторник.

По ее словам, именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику. "И, конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства", - отметила Лахова.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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