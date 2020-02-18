СВР опровергла сообщения о том, что глава службы просил освободить болгарского бизнесмена

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не обсуждал на встрече с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов освобождение болгарского бизнесмена Васила Божкова, задержанного по требованию Болгарии. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Визит Нарышкина состоялся в ОАЭ 11-12 февраля. "Директор СВР действительно провел весьма продуктивные переговоры с премьер-министром ОАЭ, шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом, но разговор шел исключительно о международных проблемах в сфере безопасности и двустороннего сотрудничества", - сказал Иванов.

Он пояснил, что мировые информационные агентства подхватили слух о том, что Нарышкин на встрече с премьер-министром ОАЭ просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова, задержанного по требованию Болгарии. "Информационную "утку" запустил не кто-нибудь, а целый заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов. Только больное воображение зампреда Народного собрания Симеонова, помноженное на низкий уровень его компетенции, могло включить в повестку дня столь уважаемых людей вопрос о болгарском предпринимателе. Да уж, обострение не по сезону", - заключил Иванов.

Собственник футбольного клуба "Левски" и компании "Нове холдинг", которая занимается организацией азартных игр, Васил Божков обвиняется прокуратурой по семи статьям Уголовного кодекса Болгарии. Он был объявлен в международный розыск и задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. По версии прокуратуры, он является организатором преступного сообщества и, занимаясь организацией азартных игр, в том числе продажей лотерейных билетов, нанес государству ущерб в размере более 550 млн левов (около 227 млн евро). Божков также подозревается в совершении множества других преступлений.