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Володин: число нарколабораторий в Афганистане за время операции США выросло в 200 раз

Спикер Госдумы РФ при этом напомнил, что американский контингент несет ответственность в том числе за охрану границ республики

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество нарколабораторий на территории Афганистана за время военного присутствия США увеличилось почти в 200 раз. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем нижней палаты Национального собрания Афганистана Миром Рахманом Рахмани.

"Нам небезразлично, мы не можем не высказывать свои опасения по поводу того, что за эти 20 лет количество нарколабораторий увеличилось почти в 200 раз", - сказал Володин.

Российский политик напомнил, что американский контингент несет ответственность в том числе за охрану границ Афганистана. "В этой связи хотелось бы понять: если так границу охраняют, количество нарколабораторий растет, куда дальше переправляются наркотики", - обратил внимание он.

Председатель нижней палаты также предложил подвести итоги военного присутствия Вашингтона в Афганистане. "В будущем году у вас круглая дата - 20 лет с того момента, как США присутствуют на территории Афганистана, - обратился он к афганскому коллеге. - Поэтому есть возможность подвести итоги этого присутствия: насколько сократилось количество нарколабораторий, какое количество предприятий размещено на территории Афганистана, насколько увеличилось количество объектов здравоохранения, какие образовательные проекты реализуются".

По словам Володина, ежегодно США тратят на операцию в Афганистане порядка $38 млрд. "Хотелось бы понять: из этих огромных средств, которые сопоставимы в принципе с теми ресурсами, которые наша страна тратит на все вооружение и поддержание обороноспособности, сколько выделяется на решение вопросов в гуманитарной сфере, социальные вопросы, вопросы здравоохранения, образования, развития той страны, за безопасность и мир в которой США взяли на себя ответственность", - отметил думский спикер. При этом российский политик подчеркнул, что перечисленные вопросы являются внутренним делом Афганистана. "Вы сами проанализируете все плюсы и минусы", - заключил Володин.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичАфганистанСШАРоссия
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