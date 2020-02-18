Патрушев сообщил, что Путин рассчитывает на встречу с эмиром Катара на ПМЭФ в 2020 году

ДОХА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на встречу с эмиром Катара Тамимом Аль Тани на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2020 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, которого глава Государства Катар принял в своем дворце в Дохе во вторник.

"Президент РФ Владимир Путин передает вам привет и рассчитывает на скорую встречу в июне на Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Патрушев в беседе с эмиром.

Секретарь Совбеза поблагодарил катарского лидера за возможность встретиться. "Знаю о вашем личном внимании к российско-катарским отношениям", - отметил Патрушев.

Секретарь СБ РФ находится в Дохе с двухдневным визитом, в рамках которого пройдут российско-катарские консультации по безопасности.

Ранее сообщалось, что Катар примет участие в работе ПМЭФ, который пройдет в 2020 году с 3 по 6 июня, в статусе страны-гостя.