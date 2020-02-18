Президент может получить право роспуска Думы при трехкратном неутверждении трети кабмина

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституцию РФ предлагает прописать в основном законе право президента на роспуск Госдумы в случае, если депутаты трехкратно не утвердят более трети состава правительства.

Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В связи с тем, что, согласно поправке в основной закон, Госдума наделяется полномочиями по утверждению всех членов кабинета министров, за исключением так называемого силового блока, в Конституции предлагается определить, что если Дума трехкратно не утверждает более трети кабинета министров (исключая силовиков), то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы. "Мы обсуждали это и на подгруппе пришли к мнению, что такая норма вполне возможна. И что Госдума тоже должна нести ответственность", - пояснил Крашенинников.