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Предложения по изменениям в Конституции

Президент может получить право роспуска Думы при трехкратном неутверждении трети кабмина

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников заявил, что "Госдума тоже должна нести ответственность"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституцию РФ предлагает прописать в основном законе право президента на роспуск Госдумы в случае, если депутаты трехкратно не утвердят более трети состава правительства.

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Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В связи с тем, что, согласно поправке в основной закон, Госдума наделяется полномочиями по утверждению всех членов кабинета министров, за исключением так называемого силового блока, в Конституции предлагается определить, что если Дума трехкратно не утверждает более трети кабинета министров (исключая силовиков), то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы. "Мы обсуждали это и на подгруппе пришли к мнению, что такая норма вполне возможна. И что Госдума тоже должна нести ответственность", - пояснил Крашенинников.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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