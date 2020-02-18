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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа по Конституции 20 февраля планирует обсудить общероссийское голосование

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников отметил, что вначале нужно пройти этап формирования текста поправки в Основной закон страны и только после этого говорить о конкретной дате голосования

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на следующем заседании группы планируется обсудить процедуру общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.

"Мы, скорее всего, на следующем заседании будем рассматривать вопросы, связанные с общероссийским голосованием. Задача рабочей группы сейчас - подготовить текстуально поправку в Конституцию ко второму чтению", - сказал Крашенинников журналистам во вторник.

По его словам, "в четверг коллеги из ЦИК предложат рабочей группе свое видение общероссийского голосования". "Мы будем советоваться по этому поводу, но у нас сейчас задача все-таки пройти этап формирования текста, только после этого мы сможем говорить о конкретной дате [голосования]", - отметил Крашенинников.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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