Первый вице-спикер Думы изучит высказывания судьи КС Арановского о правопреемстве России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по просьбе нижней палаты изучит высказывания судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, предложившего не считать Российскую Федерацию правопреемником СССР, чтобы затем объяснить эту ситуацию Совету Госдумы. Такое решение было принято во вторник в начале заседания нижней палаты.

Член фракции КПРФ, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков предложил коллегам сформировать межфракционную рабочую группу для изучения слов Арановского. "Когда судья Конституционного суда позволяет себе делать заявления о том, то Советский Союз - это преступно созданное государство, а РФ не должна быть преемником этого государства, то кроме того, что это свидетельствует о нижайшей квалификации данного судьи, не имеющего права занимать свой пост уже по этой причине, он занимается абсолютно провокационной деятельностью, которая ставит под сомнение сегодняшний международный статус РФ", - указал депутат.

"Давайте мы прежде чем создавать рабочую группу, поручим Александру Дмитриевичу Жукову изучить предмет вопроса, заявление, которое прозвучало, а затем Александр Дмитриевич внесет предложение. Можно это будет сделать на ближайшем Совете Государственной думы", - ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Со своей стороны депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов напомнил Новикову, что, согласно Конституции, "законодательная, исполнительная и судебная власть самостоятельны". "И какую бы чушь ни порол судья, это его право и не наше дело лезть туда", - сказал он. "А ведь Иванов прав. Это также имеет отношение и к депутатам", - заметил Володин.

Издание "Коммерсантъ" опубликовало в понедельник мнение Арановского, который назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.