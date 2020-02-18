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Кризис на Украине
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В Кремле надеются, что вскоре удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе

Ранее Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе, после чего можно будет делать выводы. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы", - сказал он.

Ранее Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

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