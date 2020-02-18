Власти продолжат работу с поправками, которые не войдут в Конституцию РФ

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти продолжат работу с поправками, которые не войдут в обновленную Конституцию России. Об этом на общественных слушаниях с активом Красноярского краевого совета ветеранов сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Президент поручил по итогам рабочей группы провести следующую работу, которой мы с 2 марта и займемся. То, что не вошло в текст Конституции (поправки в основной закон - прим. ТАСС), не может и не должно быть потеряно. Там есть абсолютно правильные, разумные предложения, которые необходимо сохранить. И сохранив, разделить на несколько групп. Первая группа - это то, что потребует изменений в федеральные конституционные законы, это соответственно будет оформлено и мы начнем работу по внесению изменений в федеральные конституционные законы после того, как пройдет голосование о поправках в конституцию", - сказал Клишас. Также он отметил, что возможны изменения в федеральных законах, указах президента, постановлениях правительства и региональном законодательстве.

По словам Клишаса, в настоящий момент в рабочую группу поступило несколько сотен предложений о поправках к Конституции.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона РФ над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.