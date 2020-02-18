Песков: новые данные о крушении Boeing на Украине говорят о правоте российской стороны

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Опубликованные сведения об отсутствии зенитных ракетных комплексов "Бук" в районе, где произошло крушение малайзийского Boeing в 2014 году на Украине лишний раз свидетельствуют о правоте российской стороны, ставящей под сомнение результаты работы Совместной следственной группы.

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"Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась [о причинах крушения Boeing]", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что "России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы". "Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям, а эта информация [об отсутствии "Бук"] лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера пока не знает, как отразятся новые данные на общественном мнении на международной арене: "Я не знаю, мы не можем делать какие-то заключения, посмотрим".

Отвечая на вопрос, почему Россия требовала включения в совместную следственную группу, Песков напомнил, что "в ходе следственных действий сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала, и Россия начала активно упоминаться в этом контексте, с чем мы категорически не согласны". "Именно тогда Россия незамедлительно предложила свои услуги в качестве полноформатного участника международной следственной группы". Представитель Кремля также обратил внимание на тот факт, что результаты расследования Совместной следственной группы разглашались до суда.

История вопроса

Самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, из которых 196 являлись подданными Нидерландов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

17 февраля платформа для независимых журналистов Bonanza Media опубликовала несколько документов, касающихся крушения малайзийского Boeing. Так, один из документов, направленный голландской прокуратуре, говорит о том, что самолет пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук".

В новость были внесены изменения (13:10 мск) — добавлена информация после второго абзаца.