Мишустин назначил Половинку главой управления правительства по приоритетным территориям

Предложения по изменениям в Конституции

Песков не стал озвучивать позицию Кремля о неприкосновенности экс-президентов

По словам представителя Кремля, до того, "как список предложений не конкретизирован, наверное, вряд ли стоит какую-то позицию формулировать"

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