Мишустин назначил Половинку главой управления правительства по приоритетным территориям

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Половинки начальником управления развития приоритетных территорий правительства РФ. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"Назначить Половинку Владислава Васильевича начальником управления развития приоритетных территорий правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что в аппарате правительства появилось новое управление - по развитию приоритетных территорий. Курировать его будет вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.