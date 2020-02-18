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Мишустин назначил Половинку главой управления правительства по приоритетным территориям

Ранее сообщалось, что в аппарате правительства появилось новое управление - по развитию приоритетных территорий

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Половинки начальником управления развития приоритетных территорий правительства РФ. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Назначить Половинку Владислава Васильевича начальником управления развития приоритетных территорий правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что в аппарате правительства появилось новое управление - по развитию приоритетных территорий. Курировать его будет вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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