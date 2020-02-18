Володин призвал депутатов не позорить себя голосованием за отсутствующих коллег

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился в связи с отсутствием ряда депутатов при рассмотрении в заключительном чтении законопроекта о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов и призвал парламентариев не позорить себя и коллег голосованием за отсутствующих.

"Если здесь присутствуют депутаты, которым важно принять участие в рассмотрении этого вопроса, они проголосуют. Если нет депутатов - не позорьте их и себя", - отметил Володин, подчеркнув, что трансляция пленарных заседаний палаты идет в открытом доступе.

"Давайте договоримся, что голосует каждый за себя. У нас есть норма регламента, запрещающая голосовать за соседа", - напомнил политик.

Председатель Госдумы отметил присутствие на заседании главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, несмотря на его занятость. "А кто-то себе устроил отдых - сосед голосует. Вот вам ответы на вопросы о том, насколько мы готовы в том числе к тем полномочиям, которые будем рассматривать в рамках изменения конституции. С себя надо начинать", - заключил Володин.