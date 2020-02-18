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Путин 18 февраля встретится с Неверовым

Пресс-секретарь президента России также анонсировал несколько международных телефонных разговоров, которые в графике Путина запланированы на вторую половину дня

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 18 февраля, проведет рабочую встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Думе Сергеем Неверовым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Ново-Огарево. Сегодня у него различные встречи, такие не публичные. Из открытого: он продолжит общение с руководителями парламентских фракций. В частности, сегодня запланировано его общение с Сергеем Неверовым, "Единая Россия", - сказал Песков.

Представитель Кремля также анонсировал несколько международных телефонных разговоров, которые в графике президента запланированы на вторую половину дня. Он пообещал журналистам проинформировать об их содержании.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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