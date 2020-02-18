Пресс-конференция Лаврова и Шойгу по итогам переговоров в Риме. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу проводят пресс-конференцию по итогам встречи с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в Риме. На переговорах обсуждались вопросы стратегической стабильности, контроль над вооружениями, сотрудничество в военно-технической сфере и ситуация в Ливии и Сирии.

Формат "2+2" с Италией действует с 2009 года. В его работе был большой перерыв из-за ухудшения отношений между Россией и европейскими странами после государственного переворота на Украине. Первые три встречи состоялись в 2010, 2012 и 2013 годах. В марте 2016 года была достигнута договоренность о возобновлении его работы, и только теперь Москва и Рим смогли организовать такую встречу. При этом отношения между Россией и Италией даже после 2014 года оставались достаточно хорошими, а контакты по линии глав МИД - регулярными. Последняя двусторонняя встреча Лаврова с Ди Майо состоялась в Риме в декабре 2019 года.