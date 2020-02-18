Патрушев обсудил на консультациях в Дохе борьбу с терроризмом и киберпреступностью

ДОХА, 18 февраля. /ТАСС/. Борьба с международным терроризмом и киберпреступностью, а также вопросы экономической безопасности обсуждались в ходе российско-катарских консультаций, которые провел во вторник в Дохе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

С катарской стороны в мероприятии приняли участие премьер-министр, глава МВД Халед Аль Тани, советник эмира по вопросам национальной безопасности Мухаммед аль-Миснед и директор Агентства по нацбезопасности Абдалла аль-Хулейфи. Также на встрече присутствовали представители ряда министерств и ведомств двух стран.

"Контакты по вопросам безопасности рассматриваются в качестве важного элемента двустороннего взаимодействия", - сказал Патрушев. Секретарь Совбеза РФ выразил удовлетворенность поступательным развитием отношений двух стран. Он также поблагодарил катарскую сторону за регулярное участие в организуемых Россией международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщил журналистам по итогам консультаций пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, "уделив отдельное внимание проблематике противодействия международному терроризму". "Поднята тема оказания помощи третьим странам, пострадавшим от терроризма", - сказал представитель СБ РФ.

Кроме того, на консультациях обсуждались "перспективы активизации двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, а также вопросы экономической безопасности", сказал Аношин.

Патрушев находится в Дохе с двухдневным визитом. Ранее во вторник его принял в своем дворце эмир Катара Тамим Аль Тани.