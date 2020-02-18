{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев обсудил на консультациях в Дохе борьбу с терроризмом и киберпреступностью

На переговорах также обсуждались вопросы экономической безопасности

ДОХА, 18 февраля. /ТАСС/. Борьба с международным терроризмом и киберпреступностью, а также вопросы экономической безопасности обсуждались в ходе российско-катарских консультаций, которые провел во вторник в Дохе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

С катарской стороны в мероприятии приняли участие премьер-министр, глава МВД Халед Аль Тани, советник эмира по вопросам национальной безопасности Мухаммед аль-Миснед и директор Агентства по нацбезопасности Абдалла аль-Хулейфи. Также на встрече присутствовали представители ряда министерств и ведомств двух стран.

"Контакты по вопросам безопасности рассматриваются в качестве важного элемента двустороннего взаимодействия", - сказал Патрушев. Секретарь Совбеза РФ выразил удовлетворенность поступательным развитием отношений двух стран. Он также поблагодарил катарскую сторону за регулярное участие в организуемых Россией международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщил журналистам по итогам консультаций пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, "уделив отдельное внимание проблематике противодействия международному терроризму". "Поднята тема оказания помощи третьим странам, пострадавшим от терроризма", - сказал представитель СБ РФ.

Кроме того, на консультациях обсуждались "перспективы активизации двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, а также вопросы экономической безопасности", сказал Аношин.

Патрушев находится в Дохе с двухдневным визитом. Ранее во вторник его принял в своем дворце эмир Катара Тамим Аль Тани.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичКатарРоссия
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Путин согласился обсудить с руководством думских фракций поправки к Конституции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС