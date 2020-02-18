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Лавров в Риме провел встречу с министром иностранных дел Италии

Ранее с главами МИД и Минобороны России встретился премьер-министр Италии Джузеппе Конте

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Риме со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ в Facebook.

Ранее с Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу встретился премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

После переговоров Лаврова с Ди Майо и Шойгу с главой военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини пройдет встреча в формате "2+2". Переговоры в таком формате с Италией проходят впервые с 2013 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИталияРоссияКонте, ДжузеппеДи Майо, Луиджи
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