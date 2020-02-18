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Мишустин распределил межправкомиссии между вице-премьерами

В частности, первого вице-премьера Андрея Белоусова назначили председателем российской части российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение ряда межправительственных комиссий между вице-премьерами.

Как отмечается в тексте распоряжения правительства, размещенном на официальном портале правовой информации, первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен председателем российской части российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. От этих обязанностей был освобожден министр финансов Антон Силуанов, он возглавлял российскую часть комиссии в период, когда занимал должность первого вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева.

Вице-премьер Юрий Борисов утвержден председателем российской части межправительственной российско-китайской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ранее ее возглавлял Дмитрий Козак, когда занимал должность заместителя председателя правительства.

Распоряжением кабинета министров вице-премьер Алексей Оверчук утвержден председателем российских частей межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ с Казахстаном и межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Таджикистаном. Ранее их возглавлял Силуанов.

Оверчук также назначен главой российских частей межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству РФ с Киргизией и Туркменией. Ранее ими руководил министр юстиции Константин Чуйченко, занимавший в правительстве Медведева пост вице-премьера.

Вице-премьер Марат Хуснуллин стал руководителем российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией вместо прежнего вице-премьера Виталия Мутко.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавил российские части межправительственных комиссий с Вьетнамом, Израилем и Сингапуром. Ранее их главой был Максим Акимов, когда занимал пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева.

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