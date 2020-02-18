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Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии прошла в Риме

Переговоры в формате "2+2" проводятся впервые с 2013 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели в Риме переговоры с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД РФ в Facebook.

Встреча прошла в закрытом режиме. Переговоры в таком формате проводятся впервые с 2013 года. Позднее министры проведут совместную пресс-конференцию, на которой расскажут об итогах встречи.

Как сообщали ранее в МИД РФ, стороны планировали обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере, ситуацию в Ливии и Сирии. Ранее состоялись также двусторонние контакты министров обороны и иностранных дел.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичИталияРоссияДи Майо, Луиджи
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