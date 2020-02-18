Россия и Италия через несколько недель проведут консультации по Ливии

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Представители России и Италии через несколько недель проведут специальные консультации по проблематике ливийского урегулирования. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Италии в формате "2+2".

По его словам, на встрече стороны провели содержательный обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. "В частности, мы едины в необходимости обеспечить мирное урегулирование конфликта в Ливии через широкий национальный диалог, - указал министр. - Договорились продолжать поддерживать плотный диалог на ливийском направлении и провести в обозримом будущем, через несколько недель, специальные консультации на эту тему".

Главы МИД и Минобороны РФ и Италии также рассмотрели выполнение договоренностей, достигнутых на конференции по Ливии в Берлине. "Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперед исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги, - подчеркнул Лавров. - И, конечно, необходимо безусловно уважать прерогативы Совета Безопасности ООН".

Новая миссия по оружейному эмбарго в Ливии

Италия обещала более подробно и конкретно прояснить для России детали новой миссии Евросоюза по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии.

"Что касается вопроса о решении вчерашних заседаний Совета министров иностранных дел Евросоюза, мы подробно об этом говорили <...> Наша позиция заключается в том, что необходимо свято соблюдать решения Совета Безопасности и не предпринимать шагов, которые рассматривались бы как неуважение к прерогативам этого высшего органа ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности, - сказал Лавров. - Те пояснения, которые нам дали итальянские друзья, о планах использовать военно-морские, военно-воздушные и даже наземные силы стран Евросоюза в интересах обеспечения режима оружейного эмбарго в отношении Ливии нам кое-что прояснили. Но нам коллеги обещали более подробно и более конкретно сформулировать замысел, который лежит в основе этого решения Евросоюза".

Лавров добавил, что решения по обеспечению эмбарго на поставку вооружения в Ливию должны быть согласованы с Советом Безопасности ООН.

"Если речь идет о соблюдении решения Совета Безопасности ООН, то механизмы выполнения таких решений, конечно же, должны согласовываться с Советом Безопасности. Эту мысль мы донесли сегодня. Эту же мысль очень четко обозначал президент Путин в ходе подготовки и проведения Берлинской конференции по ливийскому урегулированию: какие-либо национальные или региональные механизмы для этих целей использоваться не могут просто по желанию той или иной страны или группы стран", - сказал он.

По словам Лаврова, Россия "прекрасно понимает легитимные, законные, понятные причины, по которым Италия хочет навести порядок в этом вопросе, и причины, по которым страны ЕС заинтересованы в том, чтобы оружие незаконными путями в Ливию не поставлялось". "Я убежден в том, что, обратившись в Совет Безопасности, наши европейские коллеги смогут получить решение, которое будет и их устраивать, и обеспечивать соблюдение норм международного права, включая прерогативы Совета Безопасности", - добавил министр.

Мораторий на размещение РСМД

Министры иностранных дел и обороны России и Италии обсудили на встрече в формате "2+2" мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Мы подробно рассмотрели проблематику стратегической стабильности, в том числе в том, что касается выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - отметил Лавров. - Мы вновь подтвердили готовность России, о чем не раз говорил президент РФ Владимир Путин, не размещать соответствующие системы в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся аналогичные ракеты американского производства".

По словам Лаврова, на переговорах российские министры привлекли внимание итальянских коллег к тому, что осенью прошлого года президент РФ обратился ко всем лидерам стран НАТО и лидерам ряда других государств с предложением договориться о совместном моратории на развертывание таких систем.

"Конкретной реакции от подавляющего большинства адресатов пока не последовало, - констатировал глава российского дипведомства. - Единственным исключением был президент Франции Эмманюэль Макрон, и я с удовольствием отметил, что в одном из своих интервью на днях министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо также сказал, что Италия не видит причин, по которым приглашение президента Путина начать диалог должно быть отклонено и призвал не уклоняться от этого предложения".

"Мы такой подход приветствуем", - подчеркнул Лавров.

Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии

Министр иностранных дел России дал высокую оценку состоявшейся во вторник встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Италии в формате "2+2".

"Четвертая совместная встреча министров иностранных дел и обороны России и Италии прошла в конструктивном ключе, - отметил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. - В последний раз мы собирались в таком составе в 2013 году, и мы признали абсолютно своевременным и актуальным возобновление работы в этом формате".

Глава МИД РФ сообщил также, что переговорам в формате "2+2" предшествовали отдельные беседы глав внешнеполитических и оборонных ведомств между собой, а оба российских министра были приняты председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

"По итогам наших переговоров у нас единое мнение о необходимости взаимодействия в рамках данного механизма, что позволяет детально, глубоко анализировать ключевые проблемы современности как с дипломатического, так и с военно-политического угла, - продолжил Лавров. - Сегодня мы наметили целый ряд направлений, по которым будем стараться выйти на совместные или скоординированные шаги".

Двусторонние контакты России и Италии начинают восстанавливаться и становятся более устойчивыми, добавил Лавров.

"В ходе двусторонней беседы с министром [иностранных дел Италии] Луиджи Ди Майо мы говорили об актуальных аспектах нашей двусторонней повестки дня в русле договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Рассмотрели график политических контактов, работу механизмов, созданных между нашими странами, которая начинает восстанавливаться достаточно устойчивыми темпами", - сказал он.

Он напомнил, что в марте предстоит заседание большой российско-итальянской межпарламентской комиссии, а уже через несколько недель состоятся двусторонние специальные консультации по ситуации в Ливии.

"На второе полугодие запланирована сессия российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству", - добавил Лавров.

Ситуация в Евроатлантике

По словам российского министра, особое внимание участники встречи "уделили вопросам безопасности в Евроатлантическом регионе". "Положение в данной сфере остается неудовлетворительным, - продолжил он. - Мы считаем это прямым следствием курса США и ряда их союзников на сдерживание России, в том числе через безоглядное расширение НАТО и укрепление восточного фланга альянса, продвигая военную инфраструктуру вплотную к российским границам".

"В этой связи российская сторона вновь напомнила о необходимости выполнения соответствующего решения саммита ОБСЕ в Астане 2010 года, под которым подписались на высшем уровне все участники этой организации и в котором содержится заявление о приверженности созданию сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности, - обратил внимание Лавров. - То, что действия натовцев расходятся с этим обещанием, с этим заявлением, по-моему, доказывать никому не нужно".