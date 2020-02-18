Лавров 18 марта выступит в Госдуме в рамках правительственного часа

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит в Госдуме в рамках правительственного часа 18 марта. Об этом говорится в постановлении нижней палаты, принятой на заседании во вторник.

Согласно документу, глава МИД представит парламентариям доклад "О внешней политике РФ на современном этапе".

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал встречу с министром значительным событием. "Планируем обсудить все ключевые проблемы внешнеполитической повестки с точки зрения ее парламентского измерения, в том числе вопросы сохранения исторической памяти о Второй мировой войне, недопущения фальсификации ее истории и пересмотра итогов", - уточнил депутат.

Всего в ходе весенней сессии планируется провести семь правительственных часов. Помимо Лаврова, в Госдуме выступят главы Федеральной антимонопольной службы (4 марта), Минпромторга (13 мая), Минвостокразвития (27 мая), Минздрава (10 июня), Минприроды (24 июня), а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко (8 июля), который отчитается о ходе реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ".