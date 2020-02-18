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Кризис в Сирии

Шойгу: санкции против Сирии и хищение США ее нефти мешают восстановлению республики

Глава Минобороны России добавил, что Вашингтон ничего не сделал для восстановления разрушенной его бомбами Ракки

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Введенные против Сирии санкции и расхищение нефтяных богатств страны Соединенными Штатами препятствуют полноценному восстановлению мирной жизни в республике. Об этом сказал министр обороны России Сергей Шойгу во вторник по итогам переговоров в формате "2+2" глав МИД и министров обороны РФ и Италии.

"С одной стороны месторождения нефти, которые добывают нефть, контролируются США. Там идет неприкрытое разграбление богатств, которые принадлежат сирийскому народу. С другой стороны, запрещается завоз нефти в страну... Большая часть территории Сирии нуждается в тепле, горячей воде, электричестве. Все это берется из углеводородов, которые запрещено туда поставлять", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Соединенные Штаты осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, а караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, их присутствие в регионе законно, а Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке республики не попадут в руки террористов. В конце ноября 2019 года Джеффри констатировал, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".

Шойгу также добавил, что США не выполнили свое обещание по восстановлению города Ракка, который сильно пострадал в результате их ковровых бомбардировок.

"Все помнят ковровые бомбардировки и уничтожение такого города, как Ракка. Тогда США было сказано, что они восстановят Ракку, выделят средства. Сегодня в этом городе даже не начато разминирование. Два года уже город ждет оценочной миссии противоминного центра", - сказал он.

По словам министра обороны, ежемесячно от мин там погибает более 50 мирных жителей.

Штурм Ракки, которая являлась неофициальной столицей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), начался 6 июня 2017 года. Его вели отряды вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии", поддержку с воздуха им оказывали ВВС коалиции во главе с США. В боевых операциях принимала участие группа американских спецназовцев, переброшенных из соседнего Ирака. О завершении освобождения города было объявлено 20 октября 2017 года. В ходе боев жилой фонд Ракки был разрушен на 80%.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАСирияРоссияКризис в Сирии
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