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Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Указ вступает в силу со дня его подписания
Владислав Сурков Алексей Дружинин/ТАСС
Описание
Владислав Сурков
© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сурков был назначен помощником президента России в сентябре 2013 года. Курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Принимал участие в подготовке встреч "нормандской четверки", осуществлял с российской стороны контакты с представителями Госдепартамента Викторией Нуланд и Куртом Волкером по вопросам украинского кризиса.

На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссияСурков, Владислав Юрьевич
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