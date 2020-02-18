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МИД РФ: в ЕС подключились к "удушению" Донбасса, не признавая выдачу российских паспортов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза начали участвовать в политике удушения жителей Донбасса, поскольку не признают выданные жителям региона российские паспорта. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма, - подчеркнули в министерстве. - Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека".

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