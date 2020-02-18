В МИД России назвали дискриминацией решение Ofcom оштрафовать "НТВ-МИР Балтия"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва считает решение британского медиарегулятора Ofcom о наложении штрафа на телеканал "НТВ-МИР Балтия" политически мотивированным и дискриминационным шагом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Рассматриваем решение британского медиарегулятора Ofcom о наложении штрафа на держателя лицензии телеканала "НТВ-МИР Балтия" - "Балтийский медиа альянс" - по обвинению в нарушении правил вещания в качестве очередного проявления дискриминационной политики властей Великобритании, направленной на вытеснение из западного информационного пространства российского медиаконтента и подавление альтернативных точек зрения", - указали в ведомстве.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, нет сомнений в том, что действия регулятора продиктованы политическим заказом, они "полностью следуют в русле усилий официального Лондона по "заматыванию" хода расследования инцидента в Солсбери, сокрытию от общественности деталей дела и пресечению неудобных дискуссий на эту тему".

В МИД РФ напомнили о том, Ofcom уже рассматривал применение санкций в отношении "НТВ-МИР Балтия" в связи с показом сюжета об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в одной из передач телеканала, а в июле 2019 года он без решения суда оштрафовал телеканал RT на £200 тыс. "по надуманному обвинению в нарушении принципа беспристрастности".

В российском дипведомстве считают, что британские власти вновь "используют медиарегулятора качестве карательного инструмента в отношении СМИ". "Помимо этого, в ход идет нагнетание атмосферы токсичности вокруг российских медиа и их прямая дискриминация, как например, во время проведения в Лондоне 10-11 июля 2019 года международной конференции по свободе СМИ, куда не были допущены RT и Sputnik", - подчеркнули в министерстве.

В Москве считают, что международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные действия Лондона. "Призываем к реакции на репрессивные действия британских властей профильные международные структуры и правозащитные НПО, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира", - заключили в МИД РФ.

Штраф Ofcom

Ранее Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом "НТВ-Мир Балтия"

11 февраля регулятор опубликовал доклад, в котором утверждается, что новостной сюжет, вышедший в программе "Сегодня" 2 апреля 2018 года, не соответствовал требованиям Ofcom о точном и беспристрастном освещении вызывающих споры политических событий и необходимости отражения разных точек зрения на произошедшее. В ходе расследования, начатого Ofcom после получения жалобы на "НТВ-Мир Балтия", Baltic Media Alliance Limited направила регулятору письмо с собственными аргументами. В нем говорилось, что в сюжете упоминались лишь факты, включая изложение заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова и реакции британской прессы на случившееся, а об официальной позиции британской стороны не было упомянуто отдельно по той причине, что к тому моменту она уже была очень хорошо известна. В Ofcom с доводами компании не согласились.

Это уже шестой случай с ноября 2014 года, когда регулятор обнаруживает нарушения принципа беспристрастности в передачах "НТВ-Мир Латвия" и "НТВ-Мир Балтия".