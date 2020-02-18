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Эксперт: ближневосточная конференция "Валдая" показала готовность к диалогу в регионе

При этом председатель Совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий испытывает сдержанный оптимизм относительно будущего региона

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" продемонстрировала, что страны региона осознают глубину имеющихся проблем и противоречий, и это подталкивает их к диалогу. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель Совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Позитива [в выстраивании диалога] становится больше ровно потому, что больше становится напряжения и какого-то отчаяния, и осознания глубины кризиса. В том-то все и дело, что противоречия, скорее, растут, - сказал Быстрицкий. - Есть и позитивные тенденции, общий уровень насилия, скорее, сокращается, хотя это очень спорный вопрос. Но динамика такова, что открываются противоречия и вместе с ними открывается стремление их решать".

По словам эксперта, на конференции можно было увидеть полярность точек зрения участников дискуссии, обилие предрассудков и предвзятость, что порождало жаркие споры. Вместе с тем, как констатировал аналитик, собравшиеся продемонстрировали изрядное стремление к поиску компромисса, что позволяет с оптимизмом взглянуть на итоги форума. Собеседник агентства также обратил внимание на проявившиеся на встрече сложности, связанные с недостатком транспарентности и объективности информационного поля.

"Это [искажение информации] тоже большая проблема, потому что данный фактор уже давно стал влиять на очень серьезные интеллектуальные и даже принимающие решения круги, - добавил он. - Это особенность нашего погружения в современный неустойчивый "информационный океан".

При этом председатель Совета фонда "Валдая", несмотря на все проблемы Ближнего Востока, которые в очередной раз были обозначены на встрече, испытывает сдержанный оптимизм относительно будущего региона.

"С моей точки зрения стремление к прогрессу, преодолению разрывов, включение в общетехнологическую, гуманитарную трансформацию всего мира на Ближнем Востоке сильнее, чем раздирающие его противоречия, - резюмировал Быстрицкий. - Это не значит, что позитивные тенденции победят, но они есть и они сильны".

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