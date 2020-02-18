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Кризис на Украине
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Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений выполняются лишь два

Выполняются только пункты о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отметил постпред России при ООН

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что из 13 пунктов минского комплекса мер выполняются только два.

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Он напомнил, что в минском комплексе мер фиксируется четкая последовательность выполнения его пунктов - "прекращение огня, амнистия, конституционная реформа <…>, затем проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта. "К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Встреча проходит по инициативе России в связи с пятой годовщиной с момента подписания документа.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеНебензя, Василий Алексеевич
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