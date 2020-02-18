Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений выполняются лишь два

Он напомнил, что в минском комплексе мер фиксируется четкая последовательность выполнения его пунктов - "прекращение огня, амнистия, конституционная реформа <…>, затем проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта. "К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Встреча проходит по инициативе России в связи с пятой годовщиной с момента подписания документа.