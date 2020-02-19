Аппарат правительства Пермского края возглавила Елена Анисимова

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в среду на заседании краевого кабмина представил нового руководителя аппарата правительства региона. Им стала Елена Анисимова, ранее занимавшая аналогичную должность в администрации Перми.

"У нас с вами произошли небольшие кадровые изменения. Хочу представить нового руководителя аппарата правительства - Елена Леонидовна Анисимова. Елена Леонидовна является опытным управленцем: работала и в администрации Перми, и в Чусовом. Ценно, что Елена Леонидовна понимает, как работать с правительством со стороны муниципального служащего, имеет взгляд на процесс с другой стороны", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе врио главы региона, Анисимова также будет исполнять обязанности заместителя председателя правительства Пермского края. И.о. председателя правительства сейчас является Махонин.

Должность главы аппарата правительства Пермского края стала вакантна 17 февраля, прежний руководитель Елена Лопаева ушла в отставку по собственному желанию. Также аппарат покинул заместитель Лопаевой Назим Султанов. Это первые кадровые изменения в региональном правительстве после назначения врио главы региона Дмитрия Махонина, который занял этот пост после назначения бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова министром экономического развития РФ. По уставу края, после отставки руководителя региона правительство не уходит в отставку, кадровые решения принимает врио губернатора.