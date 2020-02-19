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Котяков заявил, что назначение Баталиной на пост замминистра труда и соцзащиты обсуждается

Глава Минтруда подчеркнул, что окончательное решение еще не принято

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Назначение депутата Ольги Баталиной на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждается, решение еще не принято. Об этом в среду сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.

"Этот вопрос на сегодняшний день обуждается, проводятся консультации. Как только решение будет принято, вы об этом узнаете", - сказал он.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил ранее, что депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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