Котяков заявил, что назначение Баталиной на пост замминистра труда и соцзащиты обсуждается

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Назначение депутата Ольги Баталиной на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждается, решение еще не принято. Об этом в среду сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.

"Этот вопрос на сегодняшний день обуждается, проводятся консультации. Как только решение будет принято, вы об этом узнаете", - сказал он.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил ранее, что депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты.