{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Иорданией

Министр иностранных дел России отметил особое значение регулярных контактов представителей двух стран, а также интенсивность встреч на высшем уровне

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия надеется на дальнейшую реализацию двусторонних договоренностей с Иорданией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Он отметил особое значение регулярных контактов представителей двух стран, а также интенсивность встреч на высшем уровне. "И президент [РФ Владимир Путин], и Его Величество король [Иордании Абдалла II] обсуждают весь спектр наших отношений на регулярной основе, уделяют внимание торгово-экономическим и гуманитарным вопросам двусторонней повестки дня и, конечно же, координации наших действий в регионе и на международной арене в целом. Уверен, что и сегодняшние переговоры позволят сделать дополнительные практические шаги по реализации договоренностей, достигавшихся на высшем уровне", - сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Иордании указал на важную роль, которую играет Россия в обеспечении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. "Сегодняшняя наша встреча проходит в важный, серьезный период, который переживает регион. В этом свете иорданско-российская координация имеет важное значение для того, чтобы повысить уровень взаимодействия по региональным и международным проблемам", - заявил Ас-Сафади.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИорданияРоссия
Реклама на ТАСС
Котяков заявил, что назначение Баталиной на пост замминистра труда и соцзащиты обсуждается
Глава Минтруда подчеркнул, что окончательное решение еще не принято
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС