Лавров заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Иорданией

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия надеется на дальнейшую реализацию двусторонних договоренностей с Иорданией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Он отметил особое значение регулярных контактов представителей двух стран, а также интенсивность встреч на высшем уровне. "И президент [РФ Владимир Путин], и Его Величество король [Иордании Абдалла II] обсуждают весь спектр наших отношений на регулярной основе, уделяют внимание торгово-экономическим и гуманитарным вопросам двусторонней повестки дня и, конечно же, координации наших действий в регионе и на международной арене в целом. Уверен, что и сегодняшние переговоры позволят сделать дополнительные практические шаги по реализации договоренностей, достигавшихся на высшем уровне", - сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Иордании указал на важную роль, которую играет Россия в обеспечении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. "Сегодняшняя наша встреча проходит в важный, серьезный период, который переживает регион. В этом свете иорданско-российская координация имеет важное значение для того, чтобы повысить уровень взаимодействия по региональным и международным проблемам", - заявил Ас-Сафади.