{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: талант и опыт Суркова найдут свое применение

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать бывший помощник президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся.

На эту тему
Биография Владислава Суркова

"Они [президент РФ Владимир Путин и Сурков] встречались, он [Сурков] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение", - заявил журналистам в среду представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, Песков признался: "Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском". Пресс-секретарь президента также не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков. "У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков", - сказал он.

Песков не стал отвечать на вопрос, почему Сурков решил покинуть должность помощника президента, и рекомендовал задать его самому Суркову.

На эту тему
"Слишком одиозен для прекрасного нового мира". Высказывания Владислава Суркова

Во вторник Путин освободил от должности своего помощника. Сурков занимал этот пост с сентября 2013 года и курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее Песков сообщал, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

В новость были внесены изменения (12:59 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСурков, Владислав Юрьевич
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Песков объяснил разницу между общим и оперативным руководством кабмином
В профильный комитет Госдумы ранее поступили поправки к законопроекту об изменениях в Конституции, которые, в частности, предусматривают, что президент будет осуществлять общее руководство правительством
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС