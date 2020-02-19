Песков: талант и опыт Суркова найдут свое применение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся.

"Они [президент РФ Владимир Путин и Сурков] встречались, он [Сурков] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение", - заявил журналистам в среду представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, Песков признался: "Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском". Пресс-секретарь президента также не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков. "У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков", - сказал он.

Песков не стал отвечать на вопрос, почему Сурков решил покинуть должность помощника президента, и рекомендовал задать его самому Суркову.