Песков назвал худшим сценарием в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии

"Давайте не будем исходить из худших сценариев", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать, если Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции в Сирии, если она будет проводиться против легитимных властей и вооруженных сил этой страны.

Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

Представитель Кремля добавил, что "если речь идет об операции в отношении легитимных властей и вооруженных сил Сирии, то это, конечно, худший вариант развития событий".

Разговор лидеров Турции и РФ

Песков отметил, что Россия продолжит контакты с турецкой стороной, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания.

"Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания", - сказал он.

Отвечая на вопрос, удовлетворена ли Москва последними договоренностями с Турцией по Сирии, представитель Кремля сказал: "Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи - и это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось".

Песков еще раз подчеркнул, что "контакты с турецкой стороной будут продолжаться на самых разных уровнях". Он не стал отвечать на вопрос, возможен ли пересмотр ранее достигнутых договоренностей Москвы и Анкары по Сирии для поиска компромисса.

По словам пресс-секретаря, конкретных планов о телефонном разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с ситуацией в Сирии пока нет, но при необходимости он может быть согласован буквально за часы. "Пока конкретных планов по телефонному разговору на сегодняшний день нет. Но президенты в достаточно тесном контакте, поэтому в случае необходимости разговор может быть согласован буквально за часы", - сказал он.