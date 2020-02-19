Песков объяснил разницу между общим и оперативным руководством кабмином

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Кремль по-прежнему пока не высказывает никакой позиции по предлагаемым поправкам к Конституции, поскольку окончательные идеи не сформулированы.

18 февраля в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки к законопроекту об изменениях в Конституции. Они предусматривают, что президент РФ будет осуществлять общее руководство правительством, а также обеспечивать гражданский мир и согласие в стране.

Комментируя данную инициативу в беседе с журналистами в среду, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что "это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются, оно на повестке дня рабочей группы". "Мы пока не констатируем никакой позиции, поэтому давайте дождемся решений рабочей группы [по подготовке предложений по поправкам к Конституции]", - отметил представитель Кремля.

При этом он заметил, что "премьер-министр осуществляет ежедневное, оперативное руководство [правительством]". "Поэтому здесь вполне понятна разница общего руководства и оперативного руководства", - считает Песков. Однако он повторил, что "все детали будут прорабатываться и объясняться рабочей группой".

Говоря о количестве поступающих предложений, представитель Кремля согласился, что "такое количество поправок размывало бы [качество Конституции]". "Но пока речь идет о предложениях, а предложения не размывают", - отметил пресс-секретарь главы государства. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что еще предстоит определиться, какие из предложений реализовывать посредством поправок к Конституции, а какие из них - другими актами.

По мнению Пескова, при достижении цели по улучшению жизни россиян нет противоречия между изменениями в Конституцию и корректным исполнением законов. "Одно другого не отменяет, одно другое дополняет", - полагает представитель Кремля.

Перераспределение полномочий в администрации президента

Перераспределение должностных полномочий в администрации президента РФ пока не утверждено, уточнил Песков. "Распоряжения об изменениях в распределении обязанностей по Администрации президента РФ мы пока не видели. Оно еще будет сформулировано и подписано", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, каковы будут полномочия Дмитрия Козака на посту заместителя главы администрации президента, Песков сказал: "Он уже начал заниматься интеграционными делами, различными интеграционными процессами. В какой-то степени, можно предположить, он будет иметь отношение к украинским делам".

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России. Бывший вице-премьер Козак назначен заместителем руководителя администрации президента.

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