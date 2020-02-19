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Кризис в Сирии
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Лавров подтвердил, что Россия на переговорах с Турцией не достигла результатов по Идлибу

При этом министр иностранных дел РФ отметил, что Москва не выдвигала Турции никаких новых условий
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия на двусторонних консультациях в Москве 17-18 февраля не предъявляла новых требований Турции по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

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"Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президента [РФ Владимира] Путина и [президента Турции Тайипа] Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры", - сказал Лавров.

Министр отметил, что пока не видел конкретных указаний о подготовке встречи президентов РФ и Турции для обсуждения Идлиба, указав при этом что, Россия готова работать с Турцией на любом уровне, в том числе на высшем. Лавров также подчеркнул, что договоренности с Турцией по Идлибу не означали заморозки ситуации в этом районе.

Глава российского МИД добавил, что Москва поддерживает действия армии Сирии, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе. 

"Естественно, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают, - подчеркнул Лавров. - Мы их в этом поддерживаем".

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в российской столице. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "если на встрече в Москве не будет результатов, то в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".

 

 

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Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияКризис в Сирии
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