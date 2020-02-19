{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат предложил транслировать пленарные заседания в "местах для размышлений" в Госдуме

По словам Игоря Молякова, это необходимо для того, чтобы депутаты не пропускали важные вопросы повестки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков предложил коллегам организовать трансляцию пленарных заседаний Госдумы в том числе в "местах для размышлений", чтобы депутаты не пропускали важные вопросы повестки.

Моляков напомнил, что накануне спикер Госдумы упрекнул некоторых депутатов в том, что они отсутствовали во время обсуждения закона о горячем бесплатном питании для младшеклассников. "Здесь имеются места, так сказать, для размышлений. Вот когда обсуждаются важные вопросы, выводится ли трансляция туда? Потому что, когда депутат видит, что [обсуждается] важный вопрос о горячем питании, он может быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию в эти места", - сказал Моляков на пленарном заседании в среду.

"И кнопку для голосования еще туда", - пошутил один из депутатов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идею в целом поддержал, предложив в свою очередь выдавать народным избранникам в первый рабочий день в дополнение к компьютеру и телефону слуховой аппарат. "В чем-то прав депутат, насколько я знаю, в буфете работает трансляция. В туалетах нет трансляции? Давайте и туда выведем", - заявил он.

Итог дискуссии сквозь смех подвел председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Игорь Юрьевич предложил нам ряд инициатив, которые позволят нам совершенствовать работу по оповещению депутатов, когда они находятся в местах для размышлений. Просьба профильному комитету по контролю и регламенту, во-первых, определить перечень этих мест, где депутаты размышляют", - отреагировал он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин 20 февраля на коллегии ФСБ определит задачи ведомства на 2020 год
Также на заседании подведут итоги деятельности органов ФСБ в 2019 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС