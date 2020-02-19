Депутат предложил транслировать пленарные заседания в "местах для размышлений" в Госдуме

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков предложил коллегам организовать трансляцию пленарных заседаний Госдумы в том числе в "местах для размышлений", чтобы депутаты не пропускали важные вопросы повестки.

Моляков напомнил, что накануне спикер Госдумы упрекнул некоторых депутатов в том, что они отсутствовали во время обсуждения закона о горячем бесплатном питании для младшеклассников. "Здесь имеются места, так сказать, для размышлений. Вот когда обсуждаются важные вопросы, выводится ли трансляция туда? Потому что, когда депутат видит, что [обсуждается] важный вопрос о горячем питании, он может быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию в эти места", - сказал Моляков на пленарном заседании в среду.

"И кнопку для голосования еще туда", - пошутил один из депутатов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идею в целом поддержал, предложив в свою очередь выдавать народным избранникам в первый рабочий день в дополнение к компьютеру и телефону слуховой аппарат. "В чем-то прав депутат, насколько я знаю, в буфете работает трансляция. В туалетах нет трансляции? Давайте и туда выведем", - заявил он.

Итог дискуссии сквозь смех подвел председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Игорь Юрьевич предложил нам ряд инициатив, которые позволят нам совершенствовать работу по оповещению депутатов, когда они находятся в местах для размышлений. Просьба профильному комитету по контролю и регламенту, во-первых, определить перечень этих мест, где депутаты размышляют", - отреагировал он.