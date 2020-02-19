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Кризис в Сирии

Богданов заявил, что трехсторонний саммит по урегулированию в Сирии может пройти в марте

Замглавы МИД РФ отметил, что сейчас все зависит от готовности турецких партнеров

ДОХА, 19 февраля. /ТАСС/. Трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию президентов России, Ирана и Турции - Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана - может пройти в Тегеране в начале марта, если будет получено согласие турецкого руководства. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Было предложение иранцев где-то в начале марта провести трехстороннюю встречу лидеров стран-гарантов астанинского формата в Тегеране. Я так понимаю, что есть российско-иранская договоренность, что время нам подходит. Сейчас все зависит от готовности и согласия наших турецких партнеров на участие Эрдогана", - сказал замминистра. По его словам, "главное, по времени чтобы было для всех удобно". "Сейчас и иранцы, и мы ждем подтверждения со стороны турецкого руководства", - подчеркнул Богданов.

Он отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что не в курсе, возможна ли в ближайшее время двусторонняя встреча Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе.

Предыдущая - пятая по счету - трехсторонняя встреча президентов стран - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. Контакты между тремя странами также поддерживаются в рамках встреч высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, последняя из которых состоялась 10-11 декабря 2019 года.

Заседание Конституционного комитета

По словам Богданова, Москва рассчитывает, что следующее заседание Конституционного комитета Сирии может состояться в Женеве в марте, но это зависит от готовности сирийских сторон. 

Он отметил, что на встрече в Мюнхене главы МИД РФ Сергея Лаврова со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном "речь шла о том, чтобы как можно скорее провести очередную встречу в рамках конституционного комитета и редакционной комиссии в Женеве".

"Я так понимаю, что уже до конца февраля вряд ли успеют подготовиться и согласовать повестку дня этого заседания, но мы надеемся, что, может быть, в марте [получится] провести. Но это зависит от готовности сирийских сторон - и членов конституционного комитета, и от правительства, от оппозиции, от гражданского общества", - сказал Богданов. Он отметил, что этим вопросом занимается Педерсен.

Решение о создании комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято на состоявшемся 31 января 2018 года в Сочи конгрессе сирийского национального диалога. 4 ноября 2019 года приступила к работе редакционная группа конституционного комитета Сирии, состоящая из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества). Затем работа комитета была прервана, потому что представители правительства и оппозиции в его составе не смогли согласовать повестку.

Теги
РоссияКризис в Сирии
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