Лавров призвал избегать разнонаправленных инициатив в ливийском урегулировании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Внешние игроки должны избегать конкурирующих инициатив в ливийском урегулировании и сообща содействовать налаживанию национального диалога. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"В России убеждены, что для обеспечения устойчивости процесса ливийского урегулирования необходимо, чтобы внешние игроки избегали разнонаправленных, конкурирующих инициатив и сконцентрировались на необходимости выстраивать все действия в интересах побуждения ливийских сторон к диалогу на основе тех решений, которые приняты Советом Безопасности ООН", - сказал Лавров.

Министр обратил внимание на совпадение позиций России и Иордании по ливийскому урегулированию. "Этот кризис может быть урегулирован исключительно через общеливийский национальный диалог, а все те, кто так или иначе влияет на различные политические и иные силы в Ливии, должны стимулировать их к тому, чтобы они сели за стол переговоров, - считает он. - Первые шаги в этом направлении были сделаны, но сейчас опять возникают дополнительные трудности".

Глава МИД РФ приветствовал также предпринятые в Ираке усилия по преодолению внутриполитического кризиса. "Очень важным шагом стало формирование нового правительства в результате диалога с участием всех политических сил и этноконфессиональных групп этой страны. Мы будем и дальше поддерживать движение наших арабских друзей в направлении стабилизации обстановки, - подчеркнул Лавров. - Конечно же, и здесь недопустимо какое-либо вмешательство извне".